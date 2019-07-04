“الأرصاد” تحذر: أمطار ورياح مثيرة للأتربة على الرياض وهذه المناطق

جدة - عمرو شويل أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إنذارات مبكرة، بشأن هطول أمطار مصحوبة برياح تحمل الأتربة، مساء اليوم، على مناطق عدة في المملكة.

بداية حذرت من رياح مثيرة للأتربة في الرياض وتتضمن “الأفلاج، الخرج، السليل، المجمعة، حوطة بني تميم، رماح، وادي الدواسر.

ففي عسير -وتتضمن “أحد رفيدة، سراة عبيده”، نبهت الأرصاد إلى احتمالية هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح سطحية تؤدي إلى تندي مستوى الرؤية”.

Advertisements

وفي منطقة جازان وتتضمن أبو_عريش، الدرب، فيفا، نبهت الهيئة إلى وجود سحب رعدية، مصحوبة برياح سطحية تؤدي إلى تندي مستوى الرؤية”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أعلنت عن توقعاتها لطقس غد الخميس الموافق 2019/07/04 في المملكة، قائلة إنه يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الشرقية، الرياض، القصيم، نجران، المدينة المنورة.

وشملت التوقعات، أن تتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان، مرتفعات عسير، مرتفعات الطائف، وارتفاع في نسبة الرطوبة خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الداخلية والساحلية من منطقة مكة المكرمة.