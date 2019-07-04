نتائج وظائف مكافحة المخدرات العسكرية 1440 للرجال والنساء من خلال بوابة أبشر توظيف moi.gov.sa

نتابع من خلال موقع نجوم مصرية نتائج وظائف مكافحة المخدرات 1440 العسكرية حيث أعلنت وزارة الداخلية، عن القبول المبدئي على عدد من الوظائف العسكرية المتوفرة، في الرتب التالية (عريف-رقيب-جندي أول-جندي-وكيل) للرجال ورتبة جندي فقط للنساء، ومن المقرر أن تستقبل وزارة الداخلية المرشحين والمرشحات ممن تم قبولهم مبدئيا، في الوظائف العسكرية بداية من السابعة صباحاً، وفقا للموعد المحدد للمتقدمين عبر بوابة أبشر توظيف بتوقيت أم القرى، وعند الحديث عن آليات التوظيف في تلك المؤسسة نجد أنها تهدف إلى توحيد كافة الإجراءات، المتعلقة بالتوظيف حيث تُسلم الطلبات بشكل أوتوماتيكي أو آلي من خلال الولوج مباشرة إلى موقع مكافحة المخدرات.

تقديم وظائف مكافحة المخدرات 1440

يمكن التقديم على وظائف مكافحة المخدرات 1440 من خلال الدخول إلى بوابة مكافحة المخدرات ومعرفة الوظائف العسكرية، المتاحة أيضا يمكن التعرف على شروط وخطوات التسجيل في تلك الوظائف، والأوراق الواجب اصطحابها حال القبول المبدئي ويجب التنويه على كيفية التقديم في تلك الوظائف، يتم في البداية تعبئة السيرة الذاتية ثم التقديم على الوظيفة المراد الالتحاق بها ويمكن أيضا استرجاع رقم الطلب، حال ضياعه أو فقدانه كما يمكن الاستعلام عن النتائج بعد اكتمال إجراءات المراجعة والتدقيق من خلال الجهة المنوطة بإعلان الوظائف.

نتائج قبول وظائف مكافحة المخدرات 1439

يمكن الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي أو النهائي على الوظائف من خلال بوابة مكافحة المخدرات الرسمية، أما شروط قبول وظائف مكافحة المخدرات فهي كالتالي:

يجب ألا يكون المتقدم لتلك الوظائف موظف بأي جهة حكومية، أو أن يكن سبق له التوظيف في أي مؤسسة خاضعة لنظام التعيين العسكري. لابد أن يكن المتقدم لشغل تلك الوظائف لائق طبيا حسب الخدمة العسكرية. يجب أن تتوافر فيه السمات المعلنة لشغل تلك الوظائف. لابد من اجتياز أختبار المقابلة الشخصية وتوفر كافة شروط وظائف مكافحة المخدرات.

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أما عن الوظائف العسكرية المعلنة عبر موقع مكافحة المخدرات هي

رتبة جندي: للمتقدمين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو أي شهادة معادلة، لا يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن 75%.

رتبة جندي أول: للمتقدمين الحاصلين على الثانوية العامة أو أي شهادات معادلة لها يجب ألا يقل المعدل التراكمي أيضا عن 75% ضرورة حصول المتقدم على دورة تدريبية بعد الثانوية العامة ويجب أن تكن معتمدة في التخصصات التالية: برمجيات سلامة غذاء، وتصنيع غذائي قوى كهربائية، محاسبة مالية، تبريد وتكييف، ميكانيكا سيارات، تصميم جرافيك.

رتبة عريف: للمتقدمين الحاصلين على شهادة دبلوم سنتين معتمدة بعد مرحلة الثانوية في أحد التخصصات التالية: الأغذية بفروعها، سلامة غذاء، تصنيع غذائي يجب أيضا أن يكن المتقدم حاصل على المؤهل من عام 1436 فما بعد.

آلية التقديم في وظائف مكافحة المخدرات

يتم الدخول على موقع مكافحة المخدرات حيث أن التقديم أصبح متاح بداية من غد الأحد

الموافق 6/ 8/ 1439هـ بداية من العاشرة صباحاً حتى الخميس الموافق 10/ 8/ 1439هـ في تمام العاشرة صباحا.

أكدت المديرية العامة لمكافحة المخدرات السعودية أنه يجب على كافة المتقدمين الالتزام بجميع شروط القبول والتسجيل، حيث إدخال المعلومات الشخصية وكذلك المؤهلات العلمية بدقة شديدة لأنه في حال تكرار طلب أو خطأ في البيانات سيتم رفض الطلب تلقائيا ولن يتم إدراج اسم صاحب الطلب عند المفاضلة بين متقدمي تلك الوظائف.

تحديث: بدأت المديرية العامة لمكافحة المخدرات الأحد الماضي في استقبال الطلبات الخاصة بالتقديم على الوظائف العسكرية الشاغرة لديها على الرتب التالية (جندي– جندي أول – عريف) وتم التأكيد على أن التقديم مازال مستمر حتى الخميس من خلال بوابة التوظيف بوزارة الداخلية السعودية.

نتائج القبول النهائي في وظائف مكافحة المخدرات العسكرية

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات منذ قليل عن نتائج القبول النهائي لوظائفها المعلنة على الرتب التالية جندي وجندي أول وعريف، وأهابت الإدارة بالمقبولين بزبارة موقعها الإلكتروني للتعرف على مواعيد المقابلات والنتائج وموعد مطابقة بياناتهم وكذلك الأوراق الواجب اصطحابها عند المطابقة، مع ضرورة اصطحاب اصل الهوية و2 صورة لها، إحضار عدد 2 صورة شخصية مع كتابة الاسم ورقم الهوية بالخلف.