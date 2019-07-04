شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تحصد جائزتين ذهبيتين في النمسا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

حصل مركز الاتصال الموحد لوزارة النقل السعودية (938) على جائزتي «أفضل خدمة عملاء» و«أفضل مركز خدمة عامة» من الفئة الذهبية للجائزتين على مستوى مراكز الاتصال صغيرة الحجم بالشرق الأوسط ودول أوروبا وأفريقيا، ضمن المسابقة السنوية لجوائز أفضل مراكز الاتصال التي نظمتها منظمة «Contact Center World» الدولية في النمسا (فيينا)، ضمن الحدث السنوي المتخصص 2019 Best Contact Center Practices.

واجتاز مركز الاتصال الموحد (938) مراحل التأهل المبدئية من قِبل لجنة التحكيم الدولية في فبراير، وعقبها قام فريق عمل من وزارة النقل بعرض تفصيلي عن مركز خدمة عملاء وتمت عملية التحكيم والتصويت النهائي من قِبل لجنة الحكام الإقليمية والتتويج بالجائزتين الذهبيتين.

ويُقدِّم مركز الاتصال الموحد (938) العديد من الخدمات، من استقبال بلاغات أو استفسارات تشمل عدد من قطاعات منظمة النقل، مثل الإبلاغ عن أي ملاحظة على الطرق التابعة لوزارة النقل، واستقبال البلاغات والشكاوى على مكاتب تأجير السيارات أو خدمات التوصيل، إضافة إلى وكلاء الملاحة في الموانئ السعودية.