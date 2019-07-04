شكرا لقرائتكم خبر عن التشهير بمؤسسة عرضت زيوتاً وإطارات منتهية الصلاحية بمكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار اليوم (الأربعاء)، بمؤسسة تُمارس نشاط تجارة الجملة والتجزئة في الإطارات بمكة المكرمة، لقيامها بعرض وبيع زيوت غير مطابقة للمواصفات، وإطارات سيارات منتهية الصلاحية. شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار اليوم (الأربعاء)، بمؤسسة تُمارس نشاط تجارة الجملة والتجزئة في الإطارات بمكة المكرمة، لقيامها بعرض وبيع زيوت غير مطابقة للمواصفات، وإطارات سيارات منتهية الصلاحية. وأكدت الوزارة عبر «تويتر»، أنه جرى مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، وإغلاق المُنشأة المُخالفة لمدة 15 يوماً، فضلاً عن تطبيق غرامة مالية ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.



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