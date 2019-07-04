شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال الهلال الأحمر وجامعة حائل عن التأخر في مباشرة حالة الطالبة المتوفاة؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة حائل المهندس عبدالرحمن اليحيى، أن مركز عمليات الهيئة تلقى البلاغ عن حالة الطالبة التي توفيت داخل قاعة دراسية بجامعة حائل عند الساعة 10:45 صباحاً، ووصلت الفرقة الإسعافية لبوابة الجامعة خلال 7 دقائق عند الساعة 10:52 دقيقة صباحاً.

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وقال اليحيى في مداخلة مع برنامج الراصد اليوم (الأربعاء): «الفرقة تعرّضت للتأخير عند بوابة الجامعة لمدة 17 دقيقة، ولا أعرف أسباب هذا التأخير، وأترك بيان ذلك لتقرير اللجنة الموكلة بالتحقيق من قِبل أمير المنطقة».

من جهته، ذكر المتحدث باسم الجامعة ياسر الكنعان، أن المعلومات المتوفرة لديه تفيد بأن الطالبة وقعت داخل القاعة عند الساعة 10:00 صباحاً، وتم الاتصال بالهلال الأحمر من هاتف الأستاذة عند الساعة 10:46 دقيقة صباحاً على وجه التقريب.

وأضاف: «زمن تأخر الفرقة الإسعافية عند البوابة تراوح ما بين 5 إلى 7 دقائق، ولا أعرف سبب التأخير، والتحقيقات ستكشف ذلك».