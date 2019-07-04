شكرا لقرائتكم خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس التونسي لخروجه من المستشفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - جدة - «الحياة» | منذ ساعة في 4 يوليو 2019 - اخر تحديث في 4 يوليو 2019 / 01:25

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي بمناسبة خروجه من المستشفى.



وقال العاهل السعودي: «يسرنا بمناسبة خروج فخامتكم من المستشفى بعد أن من الله عليكم بالشفاء، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية وقال العاهل السعودي: «يسرنا بمناسبة خروج فخامتكم من المستشفى بعد أن من الله عليكم بالشفاء، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات، سائلين الله العلي القدير أن يمتعكم بالصحة والعافية، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب». من جانبه، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة مماثلة للرئيس التونسي قال فيها: «يسرني بمناسبة خروج فخامتكم من المستشفى بعد أن من الله عليكم بالشفاء، أن أعرب لكم عن أبلغ التهاني، وأطيب التمنيات، داعياً المولى العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والعافية، وأن لا يريكم أي سوء، إنه سميع مجيب».



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس التونسي لخروجه من المستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحياة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.