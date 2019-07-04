القبض على تشكيل عصابي نفذ جرائم اعتداء على الأموال بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر التويجري، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على تشكيل عصابي مكون من ( 3 ) ثلاثة مقيمين من الجنسية اليمنية تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورُّطهم بكسر أقفال محلات تجارية، والاستيلاء على ما بداخلها من أموال وبضائع ومقتنيات، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب (5) جرائم سرقة، وضبط بحوزتهم عدد (3) أسلحة بيضاء وأدوات تستخدم لكسر الأقفال، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.