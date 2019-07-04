، حمد الجهيم يدعم هجوم الفيحاء لموسمين ،

محمد بن مسعود - الدمام - أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبدالله بن أحمد أبانمي إجراءات التوقيع مع لاعب خط الهجوم حمد بن سعود الجهيم (1987م) قادمًا من نادي الفتح بعقد احترافي لمدة موسمين.

وكان الجهيم بدأ مشواره الاحترافي مع نادي الطائي "2007" قبل أن ينتقل إلى الرائد "2015" ثم إلى نادي الفتح في نهاية 2015 حيث قضى معهم 4 مواسم.

ومثل نادي الفيحاء في مراسم توقيع العقد الرئيس التنفيذي للنادي عثمان الشنيفي وبحضور نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور ماهر أباحسين، وذلك في مقر النادي بالمجمعة مساء أمس الأربعاء.

من جانب آخر أكد اللاعب حمد الجهيم عن سعادته بخوض تجربة احترافية جديدة مع نادي الفيحاء، وأكد حرصه على تقديم كل ما لديه في خدمة الفريق مع زملائه اللاعبين، موجهًا شكره لإدارة النادي على رقي التعامل خلال المفاوضات.