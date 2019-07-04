، بعد استقالة آل الشيخ.. اجتماع طارئ للاتحاد العربي لكرة القدم ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم عن عقد اجتماع طارئ مساء غد في العاصمة المصرية القاهرة عقب استقالة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.

وكان آل الشيخ قد أعلن استقالته من منصبه قبل نحو أسبوع من الآن عبر تغريدة بثها في حسابه بتويتر.