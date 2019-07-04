محمد بن مسعود - الدمام - أعلن مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم عن عقد اجتماع طارئ مساء غد في العاصمة المصرية القاهرة عقب استقالة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.
وكان آل الشيخ قد أعلن استقالته من منصبه قبل نحو أسبوع من الآن عبر تغريدة بثها في حسابه بتويتر.
بعد استقالة آل الشيخ.. اجتماع طارئ للاتحاد العربي لكرة القدمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-04
أعلن مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم عن عقد اجتماع طارئ مساء غد في العاصمة المصرية القاهرة عقب استقالة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.
وكان آل الشيخ قد أعلن استقالته من منصبه قبل نحو أسبوع من الآن عبر تغريدة بثها في حسابه بتويتر.
04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
12:54 AM
أعلن مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم عن عقد اجتماع طارئ مساء غد في العاصمة المصرية القاهرة عقب استقالة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.
وكان آل الشيخ قد أعلن استقالته من منصبه قبل نحو أسبوع من الآن عبر تغريدة بثها في حسابه بتويتر.
، بعد استقالة آل الشيخ.. اجتماع طارئ للاتحاد العربي لكرة القدم ،
المصدر : الخليج 365
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