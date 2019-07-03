“الترفيه” تدشن برنامج الابتعاث الخارجي لدرجتي البكالوريوس والماجستير

دشّنت الهيئة العامة للترفيه برنامج الابتعاث الخارجي لدرجتي البكالوريوس والماجستير في التخصصات الترفيهية، حيث أطلقت أولى الدفعات بالشراكة مع شركة القدية للاستثمار. ويستهدف البرنامج تعليم الطلاب وتدريبهم في أعرق الجامعات العالمية التي تتوفر فيها تخصصات تناسب احتياجات سوق العمل السعودي في قطاع الترفيه، بما في ذلك كلية روزن بجامعة وسط فلوريدا، لتزوّد المبتعثين بالعلوم والمهارات التي تؤهّلهم للعمل في هذا القطاع الواعد في مختلف المجالات.

وتشتمل الدفعة الأولى من البرنامج على الابتعاث لدرجة البكالوريوس وتدريب الطلاب المبتعثين خلال فترة دراستهم في مدينة “6 فلاجز الترفيهية”، إضافة إلى توظيفهم في “القدية” عند عودتهم إلى المملكة، مساهماً في تحقيق أهداف القدية المتمثلة في تزويد الشباب السعودي بالحصة الأكبر من الفرص الوظيفية المتوقع توليدها والتي تصل إلى 25,000 وظيفة بحلول 2030. ودعت الهيئة العامة للترفيه وشركة القدية للاستثمار جميع الراغبين في الالتحاق بالبرنامج الدخول إلى الــرابــط وتعبئة البيانات اللازمة.