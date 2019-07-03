“لا تتركهم فهم أمانة”.. الدفاع المدني يحذر من ترك الأطفال بمفردهم عند المسابح

أهاب الدفاع المدني بأولياء الأمور الانتباه لأطفالهم وعدم تركهم بمفردهم عند المسابح، حتى لو اشتملت على اشتراطات السلامة اللازمة. وقالت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها في “تويتر”: “حتى مع توفر اشتراطات السلامة في المسبح.. لا تترك أطفالك وحدهم فهم أمانة”. يأتي ذلك مع دخول فصل الصيف والإجازات الذي تتزايد فيه حالات غرق الأطفال في المسابح، حيث عثرت فرق الدفاع المدني أمس (الثلاثاء) على جثّة طفل سوداني الجنسية تُوفي غرقاً في مسبح إحدى المدارس بحي النزهة في الرياض.

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