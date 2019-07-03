موظفون في الصحة يكشفون كيف تقلصت رواتبهم بعد تحسين وضعهم.. ومنعهم من لقاء الوزير

أوضح عدد من منسوبي وزارة الصحة، أن تحسين مستوياتهم الوظيفية قلَّص رواتبهم بدلا من أن يرفعها ، في ظل التزاماتهم المادية.

وكشف عدد من موظفي المرتبة السادسة فما فوق، بحسب «عكاظ» ، أن رواتبهم كانت تتجاوز 8500 ريال ، مع اختلاف بسيط من موظف لآخر، وبعدما تم تسكينهم وفق سلم الوظائف الصحية، على المستوى الأول من الدرجة الأولى، تقلصت الرواتب إلى 7130.

وأكدوا على ضرورة مساواتهم بما تم في الأعوام 34-35-1436 ، لافتين إلى أن الفنيين الصحيين والمستخدمين الفنيين تمت مساواتهم في السلم الجديد بالراتب السابق، بل هناك زيادات لبعض منهم إذ إن من كان راتبه 3000 ريال، ارتفع إلى 8400 ريال، وقالوا «لدينا خبرة في الوزارة تتراوح بين 15-18 سنة، وتقلصت رواتبنا، وكل ما نرجوه مساواتنا بالآخرين من زملائنا».

وأشاروا إلى أنهم حاولوا توصيل صوتهم لوكيل الموارد البشرية في الوزارة ، لكنهم لم يجدوا الرد الشافي، الأمر الذي دعاهم للقاء الوزير، لكنهم منعوهم من ذلك -حسب قولهم- .