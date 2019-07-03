تركي آل الشيخ: توقيع اتفاقية للابتعاث الخارجي تولد 25 ألف وظيفة بحلول 2030

قال رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، إن الهيئة تضع تأهيل الشباب السعودي وتمكينهم ضمن أولوياتها لصناعة ترفيه مستدام، فيما أشارت الهيئة إلى أن الابتعاث يستهدف تزويد الشباب السعودي بالحصة الأكبر من الفرص الوظيفية المتوقع توليدها، والتي تصل إلى 25,000 وظيفة بحلول 2030.

وفي تغريدة على «تويتر »، قال آل الشيخ: نضع في هيئة الترفيه تأهيل الشباب السعودي وتمكينهم ضمن أولوياتنا لصناعة ترفيه مستدام، لذا قمنا بتوقيع اتفاقية الابتعاث الخارجي في التخصصات الترفيهية بالشراكة مع «qiddiya» والتي تؤهل خريجيها للعمل في القطاع.

ودشنت الهيئة برنامج الابتعاث الخارجي لدرجتي البكالوريوس والماجستير في التخصصات الترفيهية، حيث أطلقت أولى الدفعات بالشراكة مع شركة «القدية» للاستثمار، ويستهدف البرنامج تعليم الطلاب وتدريبهم في أعرق الجامعات العالمية التي تتوفر فيها تخصصات تناسب احتياجات سوق العمل السعودي في قطاع الترفيه، بما في ذلك كلية «روزن» بجامعة وسط فلوريدا لتزوّد المبتعثين بالعلوم والمهارات التي تؤهّلهم للعمل في هذا القطاع الواعد في مختلف المجالات.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن الدفعة الأولى من البرنامج تشتمل على الابتعاث لدرجة البكالوريوس وتدريب الطلاب المبتعثين خلال فترة دراستهم في مدينة«6 فلاجز الترفيهية»، إضافة إلى توظيفهم في «القدية» حين عودتهم إلى المملكة، بما يساهم في تحقيق أهداف «القدية» المتمثلة في تزويد الشباب السعودي بالحصة الأكبر من الفرص الوظيفية المتوقع توليدها، والتي تصل إلى 25,000 وظيفة بحلول 2030.

وفي هذا الجانب، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه عمرو بن أحمد باناجة، أن هذا التعاون الذي يجمع بين الهيئة وشركة «القدية للاستثمار» ما هو إلا استمرار لحرص الهيئة على تطوير قطاع الترفيه وتعزيزه بكوادر أبنائها وبناتها؛ مؤكداً أن برنامج الابتعاث يهدف إلى تطوير المحتوى الترفيهي بخبرات محلية وبُعد عالمي يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، مما يساهم في نمو قطاع الترفيه ليكون رافداً اقتصادياً واعداً.