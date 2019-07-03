نائب وزير الحج: 5 دول مستفيدة من مبادرة «طريق مكة»

قال نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سلمان مشاط، إن مبادرة طريق مكة سيستفيد منها 5 دول، وهي: ماليزيا وإندونيسيا وباكستان وبنجلاديش وتونس.

وأشار مشاط، في مداخلة هاتفية له على قناة الإخبارية، إلى أن عدد المستفيدين من المبادرة وصل إلى أكثر من 225 ألف حاج وحاجة.

وأضاف نائب وزير الحج والعمرة، أنه غدًا الخميس ستبدأ أول طلائع ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام بمطار الملك عبدالعزيز بجدة؛ حيث ستصل أول رحلة قادمة من بنجلاديش صباح الغد، وعلى متنها قرابة الـ400 حاج، من خلال المبادرة النوعية التي قدمتها وزارة الداخلية بالتعاون مع قطاعات بالدولة.

وأشار إلى أن مبادرة «طريق مكة» تُسهل وتُيسر وصول الحاج من بلده حتى الوصول للسكن مباشرة، وكذلك تُوفر نقل مقتنيات الحجاج من مطارات بلدانهم إلى مقر سكنهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة دون الحاجة إلى حملها وتخليصها في الجمارك، وهذا سيُسهل كثيرًا على الحجاج.

وتابع: يتم ذلك عبر أناس معتمدين من قبل وزارة الحج والعمرة، موضحًا أن ضيوف الرحمن سيستمر توافدهم على المملكة خلال شهر ذي القعدة، الذي سيكون معدل الوصول يوميًا بمطار جدة 15 ألف حاج يوميًا، ويصل في وقت الذروة بنهاية ذو القعدة وبداية ذي الحجة إلى قرابة 50 ألف حاج يوميًّا في مطار جدة فقط، بمعدل 180 رحلة طيران في مطار الملك عبدالعزيز فقط.