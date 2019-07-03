911: تسجيل عدة إصابات في حادث تصادم 3 مركبات بطريق الساحل بجدة

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية السعودية (911) تسجيل عدة إصابات، في حادث تصادم 3 مركبات بطريق الساحل (اتجاه الجنوب) بمحافظة جدة. وقال «911»، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الإهمال بوقوف المركبة بوسط الطريق، تسبب في اصطدام 3 مركبات بمحافظة جدة بطريق الساحل، مؤكدًا أن الجهات المختصة باشرت الحادث.



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