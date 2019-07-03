3 دول تنضم لمبادرة الطريق إلى مكة

تطلق وزارة الحج والعمرة اليوم مرحلة التسجيل الثانية من المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، وتتمثل في إتمام إجراءات الحجز واختيار مقدم الخدمة، عبر الدخول على بوابة وزارة الحج والعمرة localhaj.haj.gov.sa، والاختيار من بين 5 برامج .

آلية التسجيل

يبدأ التسجيل عبر الموقع الإلكتروني بتسجيل بيانات المستفيدين، ومن ذلك يتضح مدى أحقية الشخص في الحج من عدمه، ومن ثم الانتقال إلى خانة اختيار باقة برامج الخدمات المقدمة من شركات الحج والعمرة لحجاج الداخل، فيتم إصدار فاتورة السداد، ويتم رفع البيانات لوزارة الداخلية من خلال التكامل مع المسار الإلكتروني لإصدار تصريح الحج، وبعد ذلك يتم التنسيق من قبل الوزارة مع شركات ومؤسسات الخدمات، وإرسال بيانات الحجاج لترتيب استقبالهم خلال الموسم.

تكرار الحج

Advertisements

طُورت هذا العام خدمة الحصول على تصريح الحج للمواطنين والمقيمين الراغبين في الاستثناء لتكرار الحج، وسيظهر ذلك لحجاج الداخل في خانة استقبال طلبات استثناء حج المواطن والمقيم في حالة أن يكون محرما لأخت أو أم أو زوجة أو ابنة، كذلك يستقبل المسار طلبات استثناء حج المواطن والمقيم عن المتوفين كالأب عن ابنه أو ابنته، والزوج عن زوجته، والأخ عن أخته أو أخيه، والابن عن والدته أو والده، أما ما يخص حج المحرم للمقيمين فيتطلب أن تكون المرأة مسجلة كتابعة للمحرم الذي سيحج عنها.

الطريق إلى مكة

علمت «دوت الخليج» أن 5 دول ستستفيد هذا العام من مبادرة «الطريق إلى مكة»، التي تهدف إلى تيسير رحلة الحجاج للمملكة من خلال إنهاء إجراءات الدخول من المنافذ، وكذلك المغادرة إلى بلدانهم، وتم هذا العام تحديد عدد الحجاج الذين سيستفيدون من هذه المبادرة بـ 225 ألف حاج وحاجة من الدول التي انضمت لهذه المبادرة وهي: ماليزيا، وإندونيسيا، وباكستان، وبنجلاديش، وتونس.