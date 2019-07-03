قبول 24.3% من متقدمي جامعة فيصل

كشفت الأرقام الإحصائية لأعداد المقبولين والمقبولات في جامعة الملك فيصل بالأحساء لنظام البكالوريوس، ونظام الدبلوم «الانتظام» للعام الجامعي 1440/ 1441، قبول 24.3% فقط من المتقدمين والمتقدمات الراغبين في الالتحاق بالجامعة، إذ بلغ إجمالي المتقدمين والمتقدمات 33 ألف طلب تسجيل في بوابة قبولها الإلكتروني، لنظامي البكالوريوس والدبلوم «انتظام».

وقال عميد القبول والتسجيل في الجامعة الدكتور محمد الفريدان، إن «عمليات استقبال طلبات القبول الإلكترونية للطلاب المتقدمين الجدد على نظامي البكالوريوس والدبلوم (انتظام) انتهت، إذ تم استقبال 33 ألف طلب إلكتروني، وسيتم اختبار جميع المتقدمين على الكليات الصحية الأحد المقبل الموافق 4 من ذي القعدة، وستعلن نتائج الدفعة الأولى من المقبولين الخميس 15 من ذي القعدة».

وأضاف، إن «على الذين سيتم ترشيحهم في الدفعة الأولى تأكيد قبولهم إلكترونيّا خلال المدة المحددة، وإلا فسيلغى ترشيحهم، ويستبعدون من المنافسة نهائيّا»، مؤكداً أن الجامعة استبعدت طلبات المتقدمين الذين لا تنطبق عليهم شروط الدخول في المنافسة على القبول، والواردة في جدول الكليات المعلن عنها عبر بوابة القبول الإلكتروني، معلنا أن تسليم الشهادة الثانوية العامة يبدأ الأحد 17 من ذي الحجة، عبر مكاتب البريد الممتاز.

يذكر أن عدد المقاعد المتاحة للقبول هذا العام ناهزت 8 آلاف مقعد، والتخصصات العلمية التي سيتم القبول فيها 25 تخصصا لطلاب العلمي، و27 تخصصا لطالبات العلمي، وهذه التخصصات هي التي سيتم القبول فيها مباشرة، خلال فترة التقديم على القبول الإلكتروني، وهناك تخصصات سيتم التخصص عليها بعد دراسة سنة دراسية في الكلية والتي تم القبول عليها، وهناك بعض الكليات يتخصص الطالب مباشرة بعد سنتين من دراسته في الكلية.