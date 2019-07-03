استقبال أولى رحلات الحجاج في مطاري جدة والمدينة

يستقبل مطارا الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، اليوم، أولى رحلات موسم حج القادمة هذا العام، وذلك بعد أن أكملت الهيئة العامة للطيران المدني استعداداتها اللازمة لاستقبال ضيوف الرحمن بيسر وراحة، وتقليص الفترة الزمنية اللازمة لإنهاء إجراءاتهم، في إطار خطة تشغيلية متكاملة لتقديم أرقى الخدمات، تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده.

مجمع صالات الحج

تسخّر الهيئة طاقاتها لاستقبال الحجاج عبر مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والتي تبلغ مساحته 230 ألف متر مربع، ويضم منطقة عامة «البلازا»، و14 صالة سفر، فيها 114 منصة لإنهاء إجراءات السفر، و208 منصات للجوازات، و18 بوابة سفر، و10 سيور للحقائب بطول 1180 مترا، وصالة للدرجة الأولى وأخرى للمواصلين إلى المدينة المنورة، و100 موقف للحافلات، وساحة وقوف الطائرات تسع 26 طائرة في آن واحد، و40 مصلى، وتصل الطاقة الاستيعابية للمجمع في اليوم الواحد، القدوم 48 ألف راكب، والمغادرة 48 ألف راكب.

تجهيزات واسعة

هيّأت الهيئة في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، صالات السفر على مساحة 156 ألف متر مربع، وبطاقة استيعابية 45166 مسافرا يوميا، وتجهيز 114 منصة لإنهاء إجراءات السفر، و102 منصة للجوازات، و32 بوابة سفر ترتبط بـ16 جسرا لنقل المسافرين بين الطائرات والصالات، و9 بوابات لنقلهم بالحافلات، ومواقف للطائرات تستوعب 39 طائرة في آن واحد، و4 صالات قدوم و3 صالات مغادرة، وسيور لنقل أمتعة المغادرين بطول 2620 مترا، وسيور للأمتعة بطول 1642 مترا، ومواقف للحافلات تسع 250 حافلة.

ذوو الاحتياجات

زاد المطار أجهزة التفتيش إلى 4 أجهزة، وأضاف مركزا صحيّا، وموقعا للتفتيش الجمركي. ووفر الخدمات الذاتية، بمعدل 24 منصة خدمة ذاتية، و6 منصات للتحقق من وثائق السفر، و10 بوابات للصعود الذاتي، وخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، شملت مواقف سيارات، ومسارات لإنهاء الإجراءات.

وجهزت صالة الحج بـ3 مناطق للجوازات تضم 40 منصة، ومصليات ودورات مياه، وسيور أمتعة، و4 أجهزة تفتيش جمركي، فيما جهزت صالة الحج L0 بـ32 منصة وسيورا، و4 أجهزة تفتيش جمركي.

وتم تهيئة صالة القدوم الدولي بـ30 منصة، و5 سيور لاستلام أمتعة الحجاج، و6 أجهزة تفتيش جمركي، وصالة مخصصة لخدمة حجاج مبادرة طريق مكة مجهزة بـ4 أجهزة تفتيش جمركي، ومركز صحي، وموقف للحافلات تستوعب 20 حافلة، و6 استراحات، بمساحة 10 آلاف متر مربع.

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* مجمع صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة

الطاقة الاستيعابية للمجمع في اليوم الواحد

القدوم 48 ألف راكب

المغادرة 48 ألف راكب

* مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة

الطاقة الاستيعابية للمطار في اليوم الواحد

45166 مسافرا