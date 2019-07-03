بلدية محايل تصرف شيك دية المتوفى اليمني

تنفيذاً لتوجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز لبلدية محافظة محايل عسير بسرعة سداد دية أحد المقيمين اليمنيين الذي توفي إثر حادث مروري بسبب شاحنة تابعة للأمانة، وتنفيذ الحكم القضائي الصادر في ذلك، أنهت بلدية محايل عسير أمس كافة الإجراءات المتعلقة بسداد المبلغ، وحصلت «دوت الخليج» على صورة من أصل الشيك بقيمة 225 ألف ريال.

توجيه حاسم

كان أمير منطقة عسير قد وجه رئيس بلدية محايل عسير بسرعة سداد دية المقيم اليمني بشكل فوري، واتصل برئيس بلدية محايل، وقال له: «أوقف أحد مشاريعك التي تعمل عليها الآن، وسدد للرجل كامل حقوقه حالاً»، فيما خاطب الأمير تركي بن طلال، شقيق المتوفى، وقال له قبل مغادرته المكان: «نحن في دولة نظام وعدل، وحقك سيصلك كاملاً وفي القريب العاجل».

ردود أفعال

حظي موقف أمير منطقة عسير بالعديد من ردود الأفعال على مستوى دول ووزراء، وثمن الجميع له هذا الموقف غير المستغرب من حيث العدل والمساواة والتوجيه بإيقاف مشاريع تنموية من أجل حقوق الناس. واعتبر عدد من المغردين هذا الموقف أساس الحكم، وديدن القيادة السعودية ومواقفها الثابتة والصادقة، والمساواة في أحكامها الشرعية بين الناس جميعا دون تفريق بين سعودي ومقيم.

ونشر وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني في حسابه على «تويتر» تغريدة قال فيها: «لفتة أخوية كريمة من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز بالتوجيه بإنصاف أحد المقيمين اليمنيين في السعودية، وإنفاذ حكم قضائي صادر بحق بلدية محافظة محايل عسير في حادث مروري لصالح تعويض أسرة مقيم يمني بشكل عاجل، ولو اضطرت البلدية تأجيل تنفيذ أي مشروع».

وأضاف الأرياني «هذه المواقف الأخوية الصادقة تؤكد النهج السعودي القائم على إرساء مبدأ العدالة والمساواة، ويعكس اهتمام ورعاية المملكة بإخوانهم اليمنيين، وخصوصية العلاقة بين البلدين والشعبين الجارين والشقيقين الذين تجمعهما حقائق التاريخ والجغرافيا، وأواصر الإخاء والقربى والمصير المشترك».

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الأخوة التاريخية

نشر وزير السياحة اليمني الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي تغريدة على حسابه بـ«تويتر» قال فيها: «نحيي بكل اعتزاز الأمير تركي بن طلال لتوجيهه بتجاوز المحنة الإنسانية التي وقع فيها أخ يمني بعد حادث مؤسف، فعرى الأخوة التاريخية وروابط الدم والأرض التي تجمع أهل المملكة بأهلهم في اليمن تثبت دوماً أنها أقوى من محنة طارئة».

وغرد وزير اليمن السابق في سورية عبدالوهاب طواف، وقال: «الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير يوجه بلدية محافظة محايل عسير بدفع دية مقيم يمني، حتى وإن توقفَ تنفيذ مشروع قائم، حسب توجيهه، رجل دولة يعلي من شأن بلده، ويرعى حقوق البسطاء، تحية وتقدير للأمير تركي».

أسرة المتوفى تقدم شكرها

قال مطيع قائد، شقيق المتوفى «استلمت المبلغ اليوم، شكراً لله ثم لأمير عسير الأمير تركي بن طلال، شكراً لعدالته ولإنسانيته، وشكراً لاستقباله ولإنصافه، وسوف أذهب الأسبوع المقبل لزيارته والسلام عليه، ونقل تحيات أسرتي وأطفال المتوفى الأيتام لهذا الرجل العادل المنصف، هذا الرجل في مدرسة الأب القائد سلمان بن عبدالعزيز، شكراً لولي العهد السعودي، والشكر لهذه البلاد العادلة التي نعيش فيها مثلنا مثل السعودي، أقولها للعالم وبكل أمانة، لن يستضيفنا بلد مثل السعودية، ولن يمنحنا حقوقنا مثل السعودية، لقد فرج الأمير عنا كربة كبيرة من كرب الزمان، وهذا المبلغ سوف يقضي دين المتوفى والباقي يكون لأطفاله الأيتام».