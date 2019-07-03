معايير لعدالة توزيع إنارة قرى أبها

عقدت لجنة توزيع الإنارة في عسير ورشة عمل برئاسة رئيس اللجنة إبراهيم دحمان، لمناقشة مشروع توزيع الإنارة لضواحي مدينة أبها، بحضور رئيس المجلس البلدي محمد بن سعيد آل بريق، ونائبه مانع آل عمير، وعدد من أعضاء المجلس البلدي، وهم: عامر عبدالله، أحمد مهدي، جابر الحمادي، مبارك عوضة فهيد، ويحيى معتق، ومن الأمانة: المهندس محمد الدهمشي، والمهندس محمد الشاذلي.

اطلعت اللجنة على نموذج التوزيع المقدم من الأمانة، وتم التوصل إلى تحديد المعايير التي تضمن كفاءة وعدالة التوزيع، حيث تم توزيع الإضاءة على القرى التي لم تصلها هذه الخدمة من قبل والمرتبطة بالبلديات الفرعية دون تمييز، واتفق الجميع على رفع النسبة والأعداد.

واتفق المجلس على توجيه خطاب لأمين منطقة عسير بطلب دعم بـ50 مليون ريال لهذا المشروع كمبادرة عاجله لتغطية معظم مطالب القرى فيما يتعلق بالإضاءة.

واختتمت الورشة بتقديم الشكر من رئيس المجلس لكافة الأعضاء المشاركين من المجلس والأمانة لما بذلوه من جهد ووقت طيلة الفترة الماضية، لتصل هذه الخدمة إلى مستحقيها من المواطنين.