إنهاء 256 طلبا للنقل بين المستشفيات

قام مركز صحة 937 بحجز 54868 موعدا لدى مراكز الرعاية الصحية الأولية، خلال الأسبوع الماضي، فيما تلقى 11289 بلاغا، وأنهى 256 طلبا للنقل من مستشفى إلى آخر.

وأوضحت الصحة أن «المركز قدم 45892 استشارة طبية خلال الفترة نفسها، فيما بلغ مجموع المكالمات الواردة للمركز 177009 مكالمات، وبلغ عدد الاستفسارات 64695».

ويُقدم مركز صحة 937 مجموعة من الخدمات، تشمل: خدمة الاستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة، والاستفسار عن المعاملات الصادر والواردة إلى الوزارة، وكذلك الخدمات الصحية، والاستشارات الطبية، وطلبات النقل بين المستشفيات حسب الحاجة الطبية، والبلاغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة.

ويتلقى المركز جميع الاتصالات من المرضى، فيما يخص الجانب الصحي الذي تُعنى به «الصحة»، إضافة إلى جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة، وتمريرها إلى الإدارات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها، إلى جانب تلقي جميع الاتصالات الطارئة والعاجلة من المرضى، ويعمل على تنفيذها.