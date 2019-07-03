توقيف تشكيل عصابي امتهن سرقة المحلات

أوقفت شرطة الرياض تشكيلا عصابيا امتهن سرقة المحلات التجارية.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري إن «نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على تشكيل عصابي مكون من ثلاثة مقيمين من الجنسية اليمنية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بكسر أقفال محلات تجارية والاستيلاء على ما بداخلها من أموال وبضائع ومقتنيات».

وأضاف أنه «بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب 5 جرائم سرقة، وتم بحوزتهم ضبط 3 أسلحة بيضاء، وأدوات تستخدم لكسر الأقفال، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم».