241 مرشحا للوظائف التعليمية بالجوف

ووقف المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد عبدالله الغامدي، على لجان استقبال المرشحين للاطلاع على الإمكانات المقدمة، لتسهيل استقبالهم، وإنهاء إجراءات متطلبات العمل، مشيدا بالتعاون الذي قامت به المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف، لتسريع إنهاء متطلبات الكشف الطبي للمرشحين والمرشحات الجدد.
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