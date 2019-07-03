إزالة البسطات المخالفة في الطائف

أزالت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للأسواق 22 بسطة مخالفة من سوق الخضار والفواكه المركزي، شملت البسطات الثابتة والمتحركة التي استغلت المساحات المفتوحة ومواقف السيارات والأرصفة وسبل المشاة وساحة الحراج وشغلها بشكل غير نظامي بالبسطات المتحركة والثابتة ومزاحمة المتسوقين. وأوضحت وكالة الخدمات والبلدية الفرعية أنها وضعت خطة رقابية لمتابعة العمل بأسواق النفع العام التي تشهد زيادة في نسب الارتياد والمعروضات، مبينة أن الفرق الرقابية الميدانية تكثف جولاتها على الأسواق لضبط المخالفات وتصحيحها وإلزام الباعة بالاشتراطات النظامية.



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