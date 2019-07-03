إلزام 955 مؤسسة خيرية بـ 4 معايير للحوكمة

وضعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نظاما يحدد 4 معايير لحوكمة عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمملكة والبالغة 955 جمعية ومؤسسة، حيث ستضع الوزارة برنامجا مكثفا للجمعيات غير الملتزمة يتضمن إشرافا مباشرا من الوزارة، إضافة إلى إقامة دورات وبرامج تطوير وتدريب.

4 معايير

قال مصدر بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لـ«دوت الخليج» إن «الوزارة حددت 4 معايير لقياس مدى التزام وجدية المؤسسات بالعمل تتضمن: السلامة المالية، الامتثال والتزام الشفافية، الإفصاح، جودة تطبيق المعايير، حيث ستقدم الوزارة المساعدة للمؤسسات التي تفشل في تحقيق المعايير المطلوبة بتكثيف الإشراف عليها، وتقديم برامج ودورات لأعضاء تلك الجمعيات لتمكينهم من تحقيق المعايير المطلوبة، في حين ستحصل الجمعيات التي تحقق المعايير المطلوبة على مزيدٍ من الدعم للتوسع في برامجها».

4 معايير للحوكمة

كانت الوزارة قد وضعت المعايير ضمن مبادرة حوكمة الجهات غير الربحية، وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، حيث سيركز معيار السلامة المالية على قياس كفاءة الجمعية في إنفاق المال، والتأكد من أن النفقات الإدارية والتشغيلية لها تقع في النطاق المقبول، إضافة إلى قياس مستوى استدامتها، ومدى قوة التنظيم المالي الداخلي الذي يحمي الجمعية والمؤسسة من التعرض للممارسات الخاطئة في التعامل مع الأموال.

الامتثال والالتزام

يقيس معيار الامتثال والالتزام مستوى امتثال الجمعيات والمؤسسات الأهلية بنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية، وكذلك نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ونظام مكافحة غسل الأموال، وتوصيات مجموعة العمل المالي FATF، والتعاميم الصادرة من الوزارة والجهات المشرفة والمختصة، وكذلك قياس التزامها بمبادئ وممارسات الحوكمة الرشيدة، ومدى فاعلية أعضاء الجمعية العمومية، وأعضاء مجلس الإدارة وقيامهم بالأدوار المطلوبة منهم.

الشفافية والإفصاح

يقيس معيار الشفافية والإفصاح الشفافية للجمعية، وإفصاحها عن الأمور الرئيسية مثل: نشر القوائم المالية، ونشر أسماء القائمين على الجمعية من أعضاء مجلس الإدارة والتنفيذيين عبر موقعها الإلكتروني، إضافة إلى نشرها للإنجازات التي حققتها عبر تقرير سنوي.

وقامت الوزارة بتطوير منصة لاستقبال بيانات الجمعية عبر النموذج الشامل، والذي تفصح فيه الجمعية عن جميع الجوانب التي تهم المتبرع والمستفيد والجهات المشرفة.

ووضعت الوزارة أدلة تعريفية توضح للجمعيات كيفية تحقيق متطلبات المعيار، وتساعدها عبر التقييم الذاتي والاستعداد للزيارة الميدانية.

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المؤسسات المستهدفة بمعايير الحوكمة:

الجمعيات الخيرية 686

المؤسسات الخيرية 121

المؤسسات الخيرية الخاصة 148

معايير حوكمة الجمعيات:

1- السلامة المالية

2- الامتثال والالتزام

3- الشفافية والإفصاح

4- جودة تطبيق المعايير