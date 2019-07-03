أهالي محايل يستقبلون وفد الشورى بحزمة مطالب

استقبل محافظ محايل عسير المكلف علي الفلقي وفدًا من أعضاء مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس، رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اللواء مهندس ناصر بن غازي العتيبي، بحضور عددٍ من أهالي المحافظة.

واستمع رئيس اللجنة إلى شرح مفصل عن محافظة محايل عسير التي شهدت تطوراً ملحوظاً في جميع المجالات.

وتسلم العتيبي حزمة من الطلبات تضمنت: استحداث مستشفى مرجعي لمحافظة محايل يخدم قطاع تهامة عسير، ورفع مستوى إدارة التعليم إلى مديرية عامة للتعليم بتهامة، وتحويل فرع جامعة الملك خالد بتهامة إلى جامعة مستقلة، وإنشاء مديرية عامة للطرق والنقل، وترقية فرع المياه بالمحافظة إلى إدارة عامة للبيئة والمياه والزراعة، وافتتاح غرفة تجارية بالمحافظة، وافتتاح مركز للتأهيل الشامل، ورفع مستوى إدارة المساجد للدعوة والإرشاد، وافتتاح فرع للمستشفى العسكري بالمحافظة بسعة 50 سريرا، وإنشاء مستشفى للصحة النفسية وآخر للولادةِ والأطفال، واعتماد تكاليف مشروع درء أخطار السيول بوادي «دغبج»، واعتماد مشروع نفق جبل المقيصرة، ورفع تصنيف فئة بلدية محايل إلى فئة «أ»، وإنشاء مطار إقليمي بتهامة يخدم جميع المحافظات، واعتماد عقبة رديفة لعقبة شعار، واعتماد استكمال ازدواجية الجزء المتبقي من مشروع طريق محايل - شعار، واستكمال مشروع طريق عقبة قدران، واعتماد تكاليف طريق رعله المؤدي إلى مركز قنا التابع للمحافظة، واعتماد تكاليف دراسة من قبل أمانة عسير وبلدية محايل لفتح طريق يخترق حي العقدة والدف.