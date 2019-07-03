معرض للتوعية بأضرار المخدرات في بارق

وأوضح آل منشط أن «المعرض يهدف إلى توعية أكبر شريحة من المواطنين والمقيمين بأضرار المخدرات الصحية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية والحد من أضرارها الصحية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية، والتأكيد على أهمية الدور الوقائي للفرد والمجتمع من خلال تنظيم مثل هذه المعارض في عدة مواقع حيوية للوصول لجميع فئات المجتمع وتوعيتهم بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية وخطر الوقوع فيها».
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