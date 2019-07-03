معرض للتوعية بأضرار المخدرات في بارق

افتتح وكيل محافظة بارق إبراهيم بن عامر آل منشط أمس، المعرض التوعوي للتوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية الذي أقيم بعنوان «لتكن لك إرادة» الذي نظمته بلدية المحافظة بالتعاون مع مكافحة المخدرات بمحايل عسير.

وأوضح آل منشط أن «المعرض يهدف إلى توعية أكبر شريحة من المواطنين والمقيمين بأضرار المخدرات الصحية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية والحد من أضرارها الصحية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية، والتأكيد على أهمية الدور الوقائي للفرد والمجتمع من خلال تنظيم مثل هذه المعارض في عدة مواقع حيوية للوصول لجميع فئات المجتمع وتوعيتهم بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية وخطر الوقوع فيها».