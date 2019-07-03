النشل يلغي 63 % من حجوزات تركيا

فيما حذرت سفارة المملكة لدى تركيا أول من أمس السياح السعوديين الموجودين على الأراضي التركية من عمليات نشل وسرقة لجوازات سفرهم وأموالهم وأغراضهم الشخصية، كشفت إدارة تطبيق المطار المتخصص بتوفير حجوزات الطيران والفنادق لـ«دوت الخليج» أن 63 % من الحجوزات إلى تركيا أُلغيت من قبل المسافرين.

إلغاء الحجوزات

أعلن تطبيق المطار مؤخراً عن مبادرته بإلغاء الحجوزات إلى تركيا مجاناً دون تحمل العملاء أي تكاليف، مقدماً خيارات مرنة للعملاء إما بتغيير الوجهة أو استرداد المبالغ المدفوعة للسفر إلى تركيا.

وأفصحت إدارة التطبيق أن «تركيا كانت تحتل في قائمة التطبيق المرتبة الرابعة بعد دبي ومكة المكرمة والقاهرة، إلا أنها وبعد إلغاء المسافرين لحجوزاتهم تراجعت تركيا إلى المرتبة التاسعة ضمن قائمة الوجهات الأكثر طلباً عبر التطبيق»، مبينة أن معظم الطلبات التي استقبلتها كانت استرداد للمبالغ، فيما كانت طلبات تغيير الوجهة أقل بكثير.

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نشل وسرقة

أكدت سفارة المملكة لدى تركيا لـ«دوت الخليج» أن «مدينة إسطنبول هي أكثر المدن التي شهدت عمليات نشل وسرقة لجوازات السفر والأموال نفذها مجهولون خصوصاً في وسائل النقل العام».

وأبانت إدارة تطبيق المطار أن «التحذير الأخير الصادر عن سفارة الرياض لدى أنقرة أعاد طلبات الإلغاء إلى الواجهة مجدداً»، منوهاً إلى أن مشروعهم وعلى حداثته ملتزم بتحقيق طلبات كافة المسافرين الراغبين بإلغاء حجوزاتهم إلى تركيا أو تغيير الوجهات دون تحملهم أي تكاليف إضافية، مضيفة أن «التفاعل مع مبادرتنا كان مرتفع جداً، والخسائر كانت ثقيلة على شركة ناشئة حديثاً، لكننا ملتزمون ومازلنا، كما تم إلغاء حجوزات عملاء حجزوا بعد الإعلان عن المبادرة، وتلقينا أول من أمس، وكذلك الساعات الأولى من صباح أمس، العديد من طلبات الإلغاء الجديدة».