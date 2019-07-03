وتسببت وعورة الطريق، وبُعد الموقع عن المركز بأكثر من 45 كيلومترا في صعوبة انتقال آليات الدفاع المدني بشكل سريع، إلا أن رجال الدفاع المدني بذلوا جهودا من أجل إخماد الحريق استمرت إلى السادسة صباحا.
وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني أنه «وردنا بلاغ عن وقوع حادث حريق بأشجار بقرية الرصاصة بالشقيق، وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن حريق في أشجار بالوادي على بعد حوالي 500 متر عن القرية بمساحة 30×25 مترا، وامتد الحريق لمسافة 600 متر تقريبا، حيث تمت السيطرة على الحريق من قبل الفرق»، مشيرا إلى أنه لم ينتج عن الحادث أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.
كانت هذه تفاصيل خبر السيطرة على حريق وادي
الرصاصة في الشقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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