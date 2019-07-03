استئناف القصيم ترفض قصاص المتسبب في وفاة 6

علمت «دوت الخليج» أن محكمة الاستئناف بالقصيم رفضت الحكم الذي صدر من محكمة عنيزة بالغالبية، على إيقاع عقوبة القصاص بالمتسبب في وفاة 6 أشخاص بمحافظة البدائع منذ سنتين، بعد عدة مداولات للقضية، كون الحكم غير مقنع.

طالبت المحكمة بالتأمل وإعادة النظر وإجراء اللازم، إلا أن القضاة ردّوا بتأكيد الحكم الذي اطلعت عليه «دوت الخليج»، الأمر الذي دعا محكمة الاستئناف إلى تغيير القضاة ناظري القضية.

وكانت «دوت الخليج» قد نشرت تقريرا في 15/‏ 1/‏ 2017 تحت عنوان «المتسبب في وفاة 6 أشخاص بالبدائع قد يواجه القصاص».