طالبت المحكمة بالتأمل وإعادة النظر وإجراء اللازم، إلا أن القضاة ردّوا بتأكيد الحكم الذي اطلعت عليه «دوت الخليج»، الأمر الذي دعا محكمة الاستئناف إلى تغيير القضاة ناظري القضية.
وكانت «دوت الخليج» قد نشرت تقريرا في 15/ 1/ 2017 تحت عنوان «المتسبب في وفاة 6 أشخاص بالبدائع قد يواجه القصاص».
كانت هذه تفاصيل خبر استئناف القصيم ترفض قصاص المتسبب في وفاة 6 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.