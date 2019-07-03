اخبار السعوديه

استئناف القصيم ترفض قصاص المتسبب في وفاة 6

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
علمت «دوت الخليج» أن محكمة الاستئناف بالقصيم رفضت الحكم الذي صدر من محكمة عنيزة بالغالبية، على إيقاع عقوبة القصاص بالمتسبب في وفاة 6 أشخاص بمحافظة البدائع منذ سنتين، بعد عدة مداولات للقضية، كون الحكم غير مقنع.

طالبت المحكمة بالتأمل وإعادة النظر وإجراء اللازم، إلا أن القضاة ردّوا بتأكيد الحكم الذي اطلعت عليه «دوت الخليج»، الأمر الذي دعا محكمة الاستئناف إلى تغيير القضاة ناظري القضية.

وكانت «دوت الخليج» قد نشرت تقريرا في 15/‏ 1/‏ 2017 تحت عنوان «المتسبب في وفاة 6 أشخاص بالبدائع قد يواجه القصاص».


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استئناف القصيم ترفض قصاص المتسبب في وفاة 6 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا