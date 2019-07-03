خطة لتوطين أنشطة جديدة بالقصيم

واستعرض أمير المنطقة خلال الاجتماع نتائج توصيات الاجتماع السابق، وناقش مقترح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوطين قطاع الإيواء السياحي، وبرامج وخطط اللجنة التنفيذية لبرنامج التوطين بالمنطقة في التدريب والتأهيل لتوطين الوظائف والمهن في قطاع الإيواء السياحي، كما اطلع سموه على مقترح استحداث توطين أنشطة جديدة، إضافة إلى جائزة التوطين، ومبادرة شبابنا ثروتنا.
وأكد الأمير فيصل بن مشعل أهمية توطين قطاع الإيواء السياحي للإسهام في إيجاد فرص عمل جديدة للشباب والفتيات الباحثين عن العمل، نظير ما يتمتع به الشباب من وعي كبير نحو إدراك المستقبل الواعد لقطاع الإيواء السياحي ليتولى إدارته وتشغيله العنصر الوطني.
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