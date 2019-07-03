11.1 مليونا لبرامج ومشاريع بر أبها

بدوره، قال أمين عام جمعية البر بأبها الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس إن «هذه البرامج والمشاريع استفاد منها 1645 أسرة، وشملت مساعدات نقدية شهرية للأسر المسجلة المحتاجة والأيتام، والمساعدات العينية، ومساعدات المرضى، وأسر السجناء، والزواج، والكسوة، والسلال الغذائية، وبرامج السقيا، والمساكن، والعمرة، ومشاريع إفطار صائم، وزكاة الفطر».
وأضاف أن «برنامج (تعاون) المعتمد لدى الجمعية لمساندة الجهات الخيرية بالمنطقة استفاد منه 25 جهة بمبلغ 2.581.024 ريالا لمساعدة المحتاجين في منطقة عسير»، موضحا أن «ما قدمته الجمعية وتسعى دائماً لتقديمه هو بدعم أهل الفضل والإحسان ليستمر هذا العطاء»، مشيرا إلى أن الجمعية تسعى إلى بذل المزيد من الأعمال الإنسانية، مقدما شكره وتقديره لكل من دعم وساهم لتواصل الجمعية مسيرتها.
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