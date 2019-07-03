

بريدة 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليه 2019 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم أنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض إحدى المركبات للاعتداء المتعمد بالصدم وتحطيم زجاج نوافذها في أثناء توقفها أمام أحد المنازل بمدينة بريدة، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هوية المتورطين في ذلك وهم ثلاثة مواطنين بالعقدين الثاني والثالث من العمر، حيث تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم .

وتعلن شرطة منطقة القصيم عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره ، والله الهادي إلى سواء السبيل .

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23:34ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة القصيم تصدر بياناً بشأن القبض على ثلاثة مواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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