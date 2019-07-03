السعودية | الأمير خالد بن بندر بن سلطان يقدم نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:40 مساءً, 3 يوليو 2019 م المناطق - واس التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان اليوم في العاصمة البريطانية لندن، مسؤولي المراسم بوزارة الخارجية البريطانية، حيث قدّم لهم نسخةً من أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة.

وجرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، والتأكيد على مدى عمق العلاقات الثنائية والمتميزة التي تربط البلدين، والحرص على تعميق العلاقات في المجالات كافة.

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