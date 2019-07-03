السعودية | “منشآت” تطلق مبادرة الإعلام الريادي لنشر ثقافة ريادة الأعمال

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أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” مبادرة الإعلام الريادي، بهدف التعريف بريادة الأعمال ومفاهيمها الصحيحة، ونقل وتوثيق التجارب والتحديات والفرص التي تواجه رواد الأعمال، وتوظيف جميع وسائل الإعلام في سبيل نشر ثقافة ريادة الأعمال وتسليط الضوء على القصص والتجارب الملهمة.

وتنقسم مبادرة الإعلام الريادي إلى عدة برامج، منها: “المعجم الريادي” الذي يتضمن أهم المصطلحات المستخدمة في ريادة الأعمال، وبرنامج حلقات النقاش والندوات المشتركة بين رواد الأعمال والإعلاميين لرفع الوعي الإعلامي وتسهيل عملية الربط فيما بينهم، وتقديم الدعم الإعلامي والحلول التسويقية لمشاريعهم.

وتشمل البرامج، عقد العديد من الدورات التدريبية المتخصصة في صحافة ريادة الأعمال، وريادة الأعمال في وسائل التواصل الاجتماعي، التي ستضمن تزويد المتدربين بالمعارف والمفاهيم لمصطلحات ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك إطلاق مسابقة الإعلام الريادي التفاعلية التي تستهدف الإعلاميين وطلاب الجامعات للمشاركة في توثيق وكتابة وتقديم محتوي إعلامي متخصص في مجال ريادة الأعمال.

وتهدف المبادرة إلى بناء جيل إعلامي داعم ومحفز لريادة الأعمال، وإيجاد بيئة إعلامية ريادية تحفز الشباب لبناء مشاريعهم الخاصة، كذلك بناء وتطوير القدرات الإعلامية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والقيام بدور حيوي لتشجيع الإعلام على دعم الرياديين وتحفيزهم للاستمرار في مشاريعهم، إضافة إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال بمختف تخصصاتها بما يحقق إثراء المحتوى المحلي الريادي، حيث تستهدف المبادرات كل من رواد الأعمال، والإعلاميين والمؤثرين، وطلاب الإعلام في الجامعات، إضافة إلى الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.

يذكر أن “منشآت” أطلقت عددا من البرامج والمبادرات الهادفة إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال، وزيادة نسبة الشباب والفتيات المقبلين على مجال ريادة الأعمال، وذلك من خلال خلق بيئة إعلامية محفزة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.