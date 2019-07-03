شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن بندر بن سلطان يقدم أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين لدى المملكة المتحدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (لندن)

التقى الأمير خالد بن بندر بن سلطان اليوم (الأربعاء) في العاصمة البريطانية لندن، مسؤولي المراسم بوزارة الخارجية البريطانية، حيث قدّم لهم نسخةً من أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة.

وجرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، والتأكيد على مدى عمق العلاقات الثنائية والمميزة التي تربط البلدين، والحرص على تعميق العلاقات في المجالات كافة.