شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بـ3 أشخاص تعمدوا تحطيم مركبة في القصيم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم الشمسان (القصيم) صرح المتحدث باسم شرطة منطقة القصيم، أنه إشارة إلى ما جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تعرض إحدى المركبات للاعتداء المتعمد بالصدم وتحطيم زجاج نوافذها أثناء توقفها أمام أحد المنازل في مدينة بريدة، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هوية المتورطين في ذلك، واتضح أنهم 3 مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر. صرح المتحدث باسم شرطة منطقة القصيم، أنه إشارة إلى ما جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تعرض إحدى المركبات للاعتداء المتعمد بالصدم وتحطيم زجاج نوافذها أثناء توقفها أمام أحد المنازل في مدينة بريدة، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هوية المتورطين في ذلك، واتضح أنهم 3 مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر. وأكد المتحدث أنه تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.



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