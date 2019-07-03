«دماؤنا فداء للوطن» حملة بتعليم صبيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - صبيا

دشن مساعد مدير تعليم صبيا للشؤون التعليمية ناصر معافا أمس حملة التبرع بالدم، التي نفذها النادي الكشفي بالشراكة مع مستشفى صبيا العام، تحت شعار «دماؤنا فداء للوطن» لجنودنا المرابطين على حدود الوطن.

ونوه بجهود النادي الكشفي بصبيا والأدوار الريادية التي يؤديها في خدمة المجتمع والشراكات المجتمعية التي عقدها مع القطاعات الحكومية والأهلية، التي كان من ثمرتها التعاون المشترك بين النادي الكشفي ومستشفى صبيا العام، معدا التبرع بالدم عملا إنسانيا نبيلا، وواجبا دينيا عظيما، ودعما لجنودنا البواسل المرابطين على الحد الجنوبي لما يبذلونه في سبيل الدفاع والذود عن الوطن ومقدساته، داعيا الله أن يحفظ بلادنا وقيادتها الرشيدة من كل سوء وأن ينصر جنودنا البواسل المرابطين في الحدود.