دعوة المرشحين للوظائف التعليمية بالمهد للمقابلات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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دعت إدارة التعليم بالمهد المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية، لإجراء المقابلات الشخصية وما يلزم من إجراءات الاثنين المقبل، وذلك بمقر إدارة التعليم للمرشحين، وبمركز تدريب البنات للمرشحات.
وأهاب رئيس قسم شؤون المعلمين بتعليم المهد عيادة الغيداني، بضرورة دخول المرشحين والمرشحات على نظام المقابلات الشخصية، لتسجيل مواعيد المقابلة وإحضار أصول المستندات.
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