مركز صحة ينهي إجراء 256 طلبا للنقل بين المستشفيات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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حجز مركز 937 بوزارة الصحة 54868 موعدا لدى مراكز الرعاية الصحية الأولية خلال الأسبوع الماضي، فيما تلقى 11289 بلاغا، وأنهى إجراء 256 طلبا للنقل من مستشفى إلى آخر.
ويقدم المركز مجموعة من الخدمات المميزة، تشمل خدمة الاستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة، والاستفسار عن المعاملات الصادرة والواردة، وكذلك الخدمات الصحية، والاستشارات الطبية، وطلبات النقل بين المستشفيات حسب الحاجة الطبية، والبلاغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة.
ويتلقى جميع الاتصالات من المرضى فيما يخص الجانب الصحي الذي تعنى به «الصحة»، إضافة إلى جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة وتمريرها للإدارات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها، إلى جانب تلقي جميع الاتصالات الطارئة.
مركز صحة 937 خلال الأسبوع الماضي:
54868 موعدا لدى المراكز الصحية
تلقى 11289 بلاغا
أنهى إجراء 256 طلبا للنقل من مستشفى إلى آخر
قدم 45892 استشارة طبية
مكالمات
177009 المكالمات الواردة للمركز
عدد الاستفسارات
64695 استفسارا
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