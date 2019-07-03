مركز صحة ينهي إجراء 256 طلبا للنقل بين المستشفيات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حجز مركز 937 بوزارة الصحة 54868 موعدا لدى مراكز الرعاية الصحية الأولية خلال الأسبوع الماضي، فيما تلقى 11289 بلاغا، وأنهى إجراء 256 طلبا للنقل من مستشفى إلى آخر.

ويقدم المركز مجموعة من الخدمات المميزة، تشمل خدمة الاستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة، والاستفسار عن المعاملات الصادرة والواردة، وكذلك الخدمات الصحية، والاستشارات الطبية، وطلبات النقل بين المستشفيات حسب الحاجة الطبية، والبلاغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة.

ويتلقى جميع الاتصالات من المرضى فيما يخص الجانب الصحي الذي تعنى به «الصحة»، إضافة إلى جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة وتمريرها للإدارات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها، إلى جانب تلقي جميع الاتصالات الطارئة.

مركز صحة 937 خلال الأسبوع الماضي:

54868 موعدا لدى المراكز الصحية

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تلقى 11289 بلاغا

أنهى إجراء 256 طلبا للنقل من مستشفى إلى آخر

قدم 45892 استشارة طبية

مكالمات

177009 المكالمات الواردة للمركز

عدد الاستفسارات

64695 استفسارا