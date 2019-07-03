مليون حالة طارئة خلال 6 أشهر بمستشفيات الرياض الطرفية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قدمت أقسام الإسعاف والطوارئ بالمستشفيات التابعة لمنطقة الرياض خدماتها لـ 1,071,012 مراجعا، وذلك خلال الفترة من مطلع يناير 2019 حتى 20 يونيو الماضي.

وبينت صحة الرياض أن مستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج سجل أكبر عدد من الحالات الصحية الطارئة، وذلك بإجمالي 79,586 حالة، فيما جاء مستشفى الدوادمي العام في المرتبة الثانية من حيث عدد الحالات بـ 72,910 حالات صحية طارئة، فيما حل مستشفى الزلفي العام في المرتبة الثالثة بـ 72,880 حالة طارئة، ثم مستشفى القويعية العام رابعا بـ 65,195 حالة طارئة، بينما جاء مستشفى الملك خالد بالمجمعة في المرتبة الخامسة بـ 63,221 حالة صحية طارئة.

وأشارت إلى أن مستشفى الصحة النفسية بالخرج سجل أقل الحالات الطارئة، وذلك بـ 1034 حالة صحية طارئة.