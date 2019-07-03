فتح القبول للوظائف الصحية العسكرية للنساء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض
أعلن عن فتح باب القبول والتسجيل للإدارة العامة للخدمات الطبية وبرنامج مستشفى قوى الأمن للوظائف الصحية برتبة (وكيل رقيب، عريف، جندي أول) للعنصر النسائي للتعيين عليها في مستشفى قوى الأمن والمراكز الصحية التابعة لإدارة الخدمات الطبية.
وستقسبل الطلبات على تلك الوظائف خلال الفترة من الأحد المقبل حتى الخميس العاشرة صباحا.
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