الصمعاني: نعمل على الاستفادة من التجارب العالمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أن الوزارة تعمل على تعزيز شراكاتها الدولية، والاستفادة من التجارب القضائية العالمية، وتبادل الخبرات والتعاون في تقديم المساعدة القضائية والقانونية، وتدريب الكوادر البشرية، لتطبيق أفضل الممارسات والتطبيقات في الجوانب القضائية والقانونية.
وثمن وزير العدل موافقة مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم بين وزارة العدل ونظيرتها في جمهورية الصين الشعبية.
وتستهدف استراتيجية الوزارة الدولية تفعيل التعاون الدولي وبناء الشراكات والاتفاقيات والبرامج التنفيذية الدولية مع الدول المتقدمة في مجال الخدمات العدلية، وتبادل الخبرات والتعاون في تقديم المساعدة القضائية والقانونية، والقيام بالبرامج التدريبية لتطوير أداء الموارد البشرية، سعيا لرفع تصنيف القضاء وإبرازه عالميا - وفقا لاختصاص الوزارة - بما ينسجم مع المستهدفات الطموحة المحددة للوزارة في برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة 2030.
ماذا تستهدف المذكرة؟
تبادل المعلومات والخبرات في المجالين القانوني والقضائي
إقامة أسس التعاون في مجال التشريع
النشر القانوني وتعميم المعرفة القانونية
الإدارة التشغيلية المؤسساتية والدعم الفني
بناء القدرات لمسؤولي الإدارة القضائية
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