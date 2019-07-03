الصمعاني: نعمل على الاستفادة من التجارب العالمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أن الوزارة تعمل على تعزيز شراكاتها الدولية، والاستفادة من التجارب القضائية العالمية، وتبادل الخبرات والتعاون في تقديم المساعدة القضائية والقانونية، وتدريب الكوادر البشرية، لتطبيق أفضل الممارسات والتطبيقات في الجوانب القضائية والقانونية.

وثمن وزير العدل موافقة مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم بين وزارة العدل ونظيرتها في جمهورية الصين الشعبية.

وتستهدف استراتيجية الوزارة الدولية تفعيل التعاون الدولي وبناء الشراكات والاتفاقيات والبرامج التنفيذية الدولية مع الدول المتقدمة في مجال الخدمات العدلية، وتبادل الخبرات والتعاون في تقديم المساعدة القضائية والقانونية، والقيام بالبرامج التدريبية لتطوير أداء الموارد البشرية، سعيا لرفع تصنيف القضاء وإبرازه عالميا - وفقا لاختصاص الوزارة - بما ينسجم مع المستهدفات الطموحة المحددة للوزارة في برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة 2030.

ماذا تستهدف المذكرة؟

Advertisements

تبادل المعلومات والخبرات في المجالين القانوني والقضائي

إقامة أسس التعاون في مجال التشريع

النشر القانوني وتعميم المعرفة القانونية

الإدارة التشغيلية المؤسساتية والدعم الفني

بناء القدرات لمسؤولي الإدارة القضائية