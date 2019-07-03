أول ماجستير للنزاهة المالية في الشرق الأوسط بجامعة نايف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حرصا على التطوير والتحديث المستمر لبرامجها الأكاديمية، أطلقت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية برنامج «الماجستير في النزاهة المالية» الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط.

وعملت الجامعة خلال الفترة الماضية بعد اعتماد خطتها الاستراتيجية 2019 - 2023، من قبل مجلسها الأعلى برئاسة وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للجامعة الأمير عبدالعزيز بن سعود على تطوير برامج الماجستير والدبلوم العالي من حيث المحتوى ومدة الدراسة والتخصصات ذات الصلة الوثيقة بالعلوم الأمنية.

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واستحدث هذا التخصص في الوقت الذي يسعى فيه عدد من الدول إلى جذب الاستثمار الأجنبي كجزء أساسي من التنمية الاقتصادية، وتوطين المعرفة والتقنيات الحديثة، وإيجاد فرص العمل، وتنويع مصادر الدخل، وتحسين البيئات الاستثمارية، وأصبح لزاما تأهيل وتطوير الكفاءات المتخصصة في مجال النزاهة المالية التي تمتلك كل الأدوات والمفاهيم والمهارات اللازمة لتسهم في حماية الأنظمة الوطنية، الاقتصادية منها والمالية، من أن تصبح ملاذا للفساد المالي، كما أن التقنيات الذكية أدت إلى تنامي ظهور أنماط جديدة من الجرائم المستحدثة التي بدورها تسهل عملية غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها.

ويقدم البرنامج على مدار عامين دراسيين فصولا دراسية بالإنجليزية بطريقة التعليم المباشر، إضافة إلى وسائل التعلم الذكية الداعمة في القاعات التدريسية لتحقيق مستوى عال من تفاعل الطلبة، وكذلك مناقشات على شكل ورش عمل تتناول حالات دراسية واقعية.

ماجستير النزاهة المالية: