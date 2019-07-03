حلقة نقاش حول تبادل الخبرات في مكافحة المخدرات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نظمت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع المركز السعودي لدراسات وأبحاث الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية «حصين» أمس، حلقة نقاش بعنوان «جهود المملكة في حماية المجتمع من المخدرات»، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاعات العسكرية والتعليمية والصحية، وذلك بمقر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.

وتضمنت حلقة النقاش تبادل الخبرات في التصدي لآفة المخدرات والمؤثرات العقلية على المستوى الوطني، وعرض عدد من الجهود والإنجازات في مجال مكافحتها وتوعية أفراد المجتمع في مجال الوقاية منها خلال السنوات الماضية.

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ونفذت الحلقة في جلستين، جرى خلالهما تبادل الآراء حيال اليوم العالمي لمكافحة المخدرات كمناسبة دولية، وأهمية المشاركة فيها بفعاليات متنوعة.

كما تضمنت مقترحات تطويرية لمعالجة التحديات والصعوبات التي تواجه مناشط الوقاية والعلاج، وأهمية تعزيز سبل العمل المؤسسي في مجالات المكافحة، فيما ركز النقاش على تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والعسكرية، وقطاع التعليم والصحة، وبناء برامج توعوية ووقائية مستدامة تستهدف كافة فئات المجتمع خاصة المراهقين والشباب لتحصينهم ضد خطر المخدرات والمؤثرات العقلية.

وتطرقت جلسات الحلقة إلى آليات تنفيذ البرامج الوقائية والعلاجية ضمن مجموعة من المحاور والاقتراحات الهادفة إلى الحد من انتشار آفة المخدرات في المملكة.