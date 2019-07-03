حد الغيلة لوافد قتل مواطنا بمطرقة وأخفى جثته في برميل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نفذ حكم القتل حدا أمس بمنطقة المدينة المنورة في وافد باكستاني ضرب مواطنا على رأسه بمطرقة حتى الموت واستولى على هاتفه المحمول وأخفى جثته في برميل وردمها بالتراب.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها أن محمد محمد نذير أقدم على قتل خالد بن عطية الأحمدي، بمباغتته من الخلف وضربه على رأسه بمطرقة ثم الاعتداء عليه بالضرب والطعن بحديدة على أجزاء متفرقة من جسمه وخنقه حتى الموت والاستيلاء على هاتفه المحمول وإخفاء جثته بوضعها في برميل وردمها بالتراب.

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن الجاني قتل المجني عليه خفية وقهرا كما أخذ ماله، فقد حكم بإقامة حد الغيلة وذلك بقتله، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.