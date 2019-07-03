تطوير المحتوى الترفيهي بالابتعاث الخارجي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سعيا إلى تطوير المحتوى الترفيهي بخبرات محلية وبعد عالمي، أطلقت الهيئة العامة للترفيه أولى دفعات برنامج الابتعاث الخارجي لدرجتي البكالوريوس والماجستير في تخصصات تناسب احتياجات سوق العمل السعودي في قطاع الترفيه بالشراكة مع شركة القدية للاستثمار.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة عمرو باناجة إن التعاون الذي يجمعهم مع شركة القدية استمرار لحرص الهيئة على تطوير قطاع الترفيه وتعزيزه بكوادر أبنائها وبناتها، مبينا أن برنامج الابتعاث يهدف إلى تطوير المحتوى الترفيهي بخبرات محلية وبعد عالمي يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، مما يساهم في نمو قطاع الترفيه ليكون رافدا اقتصاديا واعدا.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لشركة القدية مايكل رينينجر «يمثل التعاون بين الترفيه والقدية امتدادا للعمل الجاد الذي تقوم به القدية بهدف تطوير مهارات الشباب السعودي الذي سيقود عجلة التطوير ويخدم القطاعات المستحدثة في المملكة، ونفخر بهذه الشراكة ونتطلع إلى الترحيب بالمبتعثين بعد انتهاء فترة الدراسة والتدريب للعمل معنا في القدية، حيث سيطبقون مهاراتهم على أرض الواقع ويستأنفون مسيرتهم المهنية».

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ودعت الهيئة وشركة القدية للاستثمار جميع الراغبين في الالتحاق بالبرنامج، الذي يأتي ضمن مستهدفات برنامج «جودة الحياة» أحد برامج رؤية المملكة 2030، الدخول إلى الرابط المخصص وتعبئة البيانات اللازمة.

أهداف البرنامج

تعليم وتدريب الطلاب المبتعثين في أعرق الجامعات العالمية

تزويد المبتعثين بالعلوم والمهارات التي تؤهلهم للعمل في قطاع الترفيه

توظيف المبتعثين في القدية بعد عودتهم إلى السعودية

تزويد الشباب السعودي بالحصة الأكبر من 25 ألف وظيفة من المتوقع توليدها بحلول 2030.

تطوير المحتوى المحلي وزيادته

جعل هذا القطاع داعما للاقتصاد الوطني

كلية روزن بجامعة وسط فلوريدا

مكان التدريب

مدينة »6 فلاجز الترفيهية«