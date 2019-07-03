استراتيجيات ومبادرات للارتقاء بالخدمات الصحية في المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أبرمت أمانة المجلس الصحي السعودي مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس، بهدف الوصول إلى خطة عمل مشترك لتنفيذ الخطط المتعلقة بالصحة العامة، ومواءمة أعمال ومشاريع برنامج الصحة العامة ومبادراته في برنامج التحول الوطني.ووقع المذكرة عن المجلس الصحي أمينه العام الدكتور نهار العازمي، وعن المركز، مديره التنفيذي الدكتور عبدالله القويزاني، بحضور عدد من المسؤولين في الجهتين.

وأكد العازمي أهمية التنسيق والتكامل بين الجهات الصحية في المملكة، وأن لدى المجلس عددا من الاستراتيجيات والأهداف والمشروعات والمبادرات التي يعمل على تنفيذها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، ومن ضمنها مشروع تطوير برنامج حماية الصحة العامة، مضيفا أنه من أجل ضمان المواءمة وتوحيد الجهود ذات العلاقة بالصحة العامة ضمن أهداف رؤية المملكة 2030، تحقق هذا التعاون مع المركز.