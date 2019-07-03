طالبة من تعليم جازان تحقق المركز الأول في التصميم الهندسي لرواد الابتكار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة جيزان

حققت الطالبة مها أبوجبل، إحدى طالبات فصول الموهوبات في الثانوية الخامسة بتعليم جازان، المركز الأول في التصميم الهندسي والمركز الثاني بأفضل ابتكار على مستوى المملكة في ملتقى رواد الابتكار الأول الصيفي لعام 2019 الذي أقيم بمحافظة الأحساء.

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وهنأ مدير تعليم المنطقة المكلف ياسر دويري الطالبة وأسرتها على هذا المنجز الكبير، الذي يأتي استمرارا للمنجزات الكبيرة التي حققها طلاب وطالبات تعليم جازان في مجالات الابتكار والتصميم والاختراع، ويعكس تميزهم ومهاراتهم العالية، مشيدا في الوقت نفسه بمشاريع الطالبة وتصاميمها المميزة التي تدل على موهبتها الكبيرة.

وأشار إلى أن إدارته تحرص على دعم مشاركة طلابها وطالباتها في المسابقات والمنافسات مما ينعكس إيجابا على قدراتهم الإبداعية ويحفزهم على مواصلة التميز والاستمرار في هذه المجالات ليكونوا فاعلين في نماء الوطن ونهضته ويسهموا في تحقيق رؤيته الطموحة، مقدما الشكر لجميع من ساهم في تحقيق هذا المنجز.

عن ملتقى رواد الابتكار: