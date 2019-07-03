الصحة تصرف بدل التميز للمستحقين الفعليين بأثر رجعي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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اعتمدت وزارة الصحة ضوابط صرف «بدل التميز» للمستحقين الفعليين من ذوي التميز المهني والسمعة والشهرة في مجال التخصص، بعدما رفعت اللجنة المركزية للبدلات بالوزارة توصيتها إلى وكالة الوزارة للموارد البشرية.
ووفقا لمعلومات حصلت عليها «مكة» فإن الوزارة أكدت أن استقبال طلبات الصرف تبدأ من 15 ذو القعدة الحالي حتى 14 محرم المقبل عن الفترة من 2/4/1438 حتى 13/4/1439 للعام المالي 2017، ويبدأ استقبال طلبات الاستحقاق للعام المالي 2018 عن الفترة من 14/4/1439 حتى 23/4/1440 من 15 ربيع الأول المقبل حتى 14 جمادى الآخرة المقبل.
وأشارت إلى أن الطلبات التي تحتوي على عنصر تأليف كتب علمية أو تثقيفية أو عنصر الحصول على براءة اختراع جهاز طبي أو ابتكار تركيبة طبية علاجية أو طريقة جديدة تساهم في تطور وتقدم المجال الطبي تعامل وفق ما يلي:
01. النظر في أمر استحقاقهم للبدل للعناصر الآخرى إن وجدت من لجنة بدلات الكادر الصحي بالمنطقة أو المحافظة والمدن الطبية والمستشفيات وإكمال إجراءاتها وفق النظام.
02. ترسل أصل المعاملات التي يحتوي أحد عناصرها على عنصري تأليف كتب علمية أو تثقيفية، أو الحصول على براءة اختراع في المجال الصحي للجنة الفرعية بديوان الوزارة.
آلية اعتماد صرف بدل التميز تشمل:
- مديري المناطق الصحية المستحقين
- العاملين والمكلفين بالعمل في ديوان المديرية
- العاملين بديوان الوزارة المستحقين
- العاملين بمراكز الرعاية الصحية الأولية
- العاملين بالمراكز المتخصصة
- العاملين بالمستشفيات
- مديري عموم
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